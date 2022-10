Куда пойти в Одессе на выходные 22-23 октября

22-23 октября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News предлагает некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

22 октября Одесский зоопарк приглашает на праздник «День малышей». Будут торжественно объявлены имена животных, родившихся в этом году. Выберут их сотрудники зоопарка среди предложенных вариантов подписчиками страницы «Одесский зоопарк» на Facebook. В программе развлечения с аниматорами, познавательная викторина и зажигательные танцы. Начало праздника в 12:00.

22 октября Одесский областной академический драматический театр приглашает на премьерный показ спектакля «Последнее предупреждение». Вы думаете, когда Вы умираете – это конец?!.. Не-е-е-т, вот тут-то только всё и начинается!!! Именно это и произошло с нашим героем. Загробный мир оказывается не таким уж мрачным, вот только наши поступки в земной жизни имеют здесь самое неожиданное продолжение. И чтобы пойти дальше, каждый должен… А что именно – об этом вы узнаете в спектакле. Приходите к 18 часам. Трагикомедия в одном действии. Стоимость билетов от 200 гривен.

22-23 октября Фестивальный уикенд пройдёт в Одессе на разных локациях в рамках акции «С песней к Победе» при поддержке Департамента культуры и туризма Одесского городского совета. Организаторы мероприятия: КП «Парки Одессы» и Одесский муниципальный театр им. О. Салика. В программе концертов в поддержку ВСУ выступления Александр Павлика, «Группы 4.5.0» и вокалистов музыкальной волонтёрской инициативы «Творческая сила». 22 октября, 16:00, парк Шевченко (Ракушка). 23 октября, 15:00, Крымский бульвар (возле фонтана).

23 октября на сцене Одесского Украинского театра лёгкая, остроумная, экспрессивная комедия «Неаполитанские страсти». Спектакль скроен за лучшими произведениями известного итальянского драматурга-комедиографа, режиссёра и актёра театра и кино – Эдуардо де Филиппо. Спектакль в 2-х действиях. Продолжительность – 90 минут. Стоимость билетов от 150 гривен. Начало в 17 часов.

23 октября на сцене Одесского Театра юного зрителя спектакль «Маленький принц». История о Маленьком принце, его путешествиях по планетам, поисках любви, дружбы – поиском своего мира, своей планеты, СЕБЯ — могла и может случиться в любом классе, с любым мальчиком или девочкой, с любым подростком. Спектакль по мотивам одноименной сказочной повести Антуана де Сент-Экзюпери. Начало в 12 часов. Билеты стоимостью от 150 гривен.

До 29 октября в выставочных залах Одесского музея западного и восточного искусства демонстрируются работы участников Четвёртого всеукраинского и международного биеннале «Море Акварели-2022». Их творчество проникнуто Одессой, её неповторимым обаянием, динамикой жизни. Несмотря на отличие техник, все они созданы лёгкой кистью, обладают смелостью и уверенностью, без которых акварель немыслима. В этом году на биеннале представлены также корифеи акварели, чьё творчество неразрывно связано с Украиной: Т. Шевченко, И. Репин и А. Куинджи, М. Врубель, М. Волошин, Д. Бурлюк, а также более поздняя генерация – В. Закипный, Д. Беккер и др. Стоимость билета 100 гривен.

До 24 ноября в Городском саду Одессы фотовыставка The War Is Not Over Yet. Проект призван рассказать о тех, благодаря которым мир знает о войне, развязанной Россией против Украины. Речь идёт о журналистах и ​​журналистках, которые погибли, были ранены, оказались под обстрелами, в плену или подверглись преследованиям с начала полномасштабного вторжения. Выставка The War Is Not Over Yet – проявление солидарности с украинскими медийщиками, борющимися за правду, рискующими собственной жизнью.

До 3 декабря Одесский Дом-музей имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) показывает выставку «Акварель – душа Любови Минкович». Автор акварелей, выполненных в трудной технике «по мокрому», Любовь Минкович является членом Национального Союза художников Беларуси, членом Национального Союза профессиональных художников Израиля. Она – участница международных, республиканских и персональных выставок в Беларуси, Израиле, Украине. Её работы находятся во многих музеях мира и частных коллекциях. На выставке представлены 18 акварелей. Любовь Минкович – настоящий виртуоз, в чём может убедиться каждый посетитель выставки.

Уютных выходных!

Фото: Ольга Черненко, Александр Александров/Одесса News, Александр Синельников

