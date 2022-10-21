Одесские пограничники помешали двум уклонистам от армии покинуть Украину

Во время проверки оперативной информации пограничники Подольского отряда совместно с сотрудниками СБУ задержали двух граждан Украины, которые планировали незаконно попасть в Молдову.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что на окраине с. Гулянка Подольского района охранниками границы выявлены и задержаны два гражданина Украины призывного возраста, жители с. Фараоновка Одесской области.

«Выяснилось, что нарушители планировали скрыться за границей, чтобы избежать призыва. Через знакомых они связались с жителем приграничья, который за вознаграждение в 4500 долларов США согласился переправить их в Молдову. В ходе дальнейшей проверки на дороге в пгт. Окны был остановлен автомобиль Volkswagen, за рулём которого был 55-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Оказалось, что мужчина подвозил беглецов к государственной границе.

Нарушители получили уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, а в отношении организатора – по ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Как сообщала Одесса News, за переправку призывников в Молдову вне пунктов пропуска и вымогательство будут судить двух жителей Болградского района.

Фото и видео: Госпогранслужба

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