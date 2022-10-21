В Одесской области «накрыли» производство каннабиса с многомиллионным оборотом

Государственное бюро расследований во время спецоперации в Одесской области положило конец деятельности группировки, наладившей масштабный наркобизнес.

Об этом сообщает ГБР.

Сотрудники ГБР совместно с сотрудниками Управления по борьбе с наркопреступностью Нацполиции в Одесской области раскрыли и ликвидировали крупное производство наркотиков с межрегиональными каналами сбыта.

«Наркобизнес организовал житель Одесчины, привлекший ещё десять местных жителей. Дельцы организовали полный цикл от выращивания до продажи: выращивали коноплю в своих подпольных теплицах, обрабатывали и упаковывали товар. Злоумышленники искали клиентов через интернет по разным регионам Украины, в том числе — в прифронтовых районах. У «бизнесменов» был даже свой бухгалтер, который вёл «чёрную» бухгалтерию», — говорится в сообщении.

Наркотики сбывали, в основном, в почтовых отправлениях.

В ходе спецоперации правоохранители обнаружили и задержали всех участников группировки. В результате обысков по месту жительства были изъяты более 13 кг каннабиса и сотни кустов конопли, оружие, деньги и другие доказательства преступной деятельности.

По ценам «чёрного рынка» стоимость только подготовленных к отправке пакетов с наркотиками превышает 3 млн гривен. Полная стоимость изъятого ещё устанавливается.

В рамках досудебного расследования выясняется причастность правоохранителей к «крышеванию» этой преступной деятельности.

Членам группировки сообщено о подозрении в незаконном производстве, хранении и сбыте наркотических средств (ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Санкция предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Как сообщала Одесса News, Государственное бюро расследований в октябре 2022 года выявило на Одесской таможне схему сокрытия товаров от растаможки, ущерб оценивается в 47 млн грн.

Фото и видео: ГБР

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