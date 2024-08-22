Чиновник Одесского ТЦК помог «откосить» 138 военнообязанным, «заработав» $1 млн

Сотрудник Приморского территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы подозревается в содействии почти 140 мужчинам в уклонении от мобилизации.

Об этом 21 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины.

По данным завершённого досудебного расследования, с июля 2023 года он вмешивался в работу электронной базы военнообязанных «Оберіг». Подозреваемый изменил данные 138 военнообязанных, фиктивно сделав их непригодными к службе.

Отмечается, что такая «услуга» стоила от $4,5 тыс. до $7 тыс..

За год чиновник незаконно получил не менее $1 млн, утверждают в ГБР.

Схему организовали несколько человек, часть из них успела выехать за границу, отметили правоохранители.

Одесса News информировала, что чиновница Белгород-Днестровского горсовета Мария Головченко оформила фиктивный развод, чтобы её муж избежал мобилизации.

Фото: ГБР

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