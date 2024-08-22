Скандал в Одессе: чиновница отказалась от детей, чтобы муж сбежал за границу

Чиновница в Одесской области Мария Головченко оформила фиктивный развод, чтобы её муж избежал мобилизации. Как выяснилось, это не уникальный случай. Коррупционная схема, позволяющая военнообязанным избегать призыва, по данным СМИ, продолжает действовать в одном из судов Одесской области.

Об этом пишет издание «Думская» со ссылкой на судебный реестр. Решение было принято Белгород-Днестровским горрайонным судом, который массово принимает такие решения, за что даже было открыто дело НАБУ, и один из судей был задержан.

На этот раз муж начальницы отдела по вопросам молодёжи и спорта Белгород-Днестровского горсовета Марии Головченко обратился в суд с иском о разводе. Мужчина настаивал на том, чтобы их двое общих детей остались с ним. В таких ситуациях суды почти всегда принимают решение в пользу матери, но Белгород-Днестровский суд за период 2022-2023 годов вынес более 1000 решений в пользу мужчин. Так случилось и в этот раз.

Судья Валентин Заверюха удовлетворил иск Геннадия Головченко в полном объёме и отобрал детей у чиновницы, сохранив, впрочем, за ней родительские права. Судья Заверюха принял решение 23 января 2023 года.

«Ответчик в настоящее время оставила детей на истца и проживает отдельно, так как мать должным образом не выполняет своих родительских обязанностей по воспитанию детей, не интересуется их жизнью, здоровьем и развитием, что свидетельствует о самоустранении ответчика от выполнения родительских обязанностей о воспитании и содержании детей.

Ответчик не возражает относительно определения места проживания совместных детей вместе с отцом, о чём свидетельствует соответствующее заявление о признании исковых требований.

Мария Головченко апелляции не подала, и решение вступило в силу через месяц. А через пол года после развода чиновница поздравила экс-мужа в соцсетях: «Самый замечательный человек в моей жизни сегодня отмечает день рождения. С днём ​​рождения, моя душа, моя опора, Геннадий Головченко». И подходящие смайлики в виде сердечек, конечно.

Неужели женщина, которую бросили и отобрали детей, снова полюбила этого мужчину? Как-то странно, не правда ли? Поздравлять мужчину, который «забрал» детей.

Примечательно, что коррупционная схема «мать отказалась от детей – отец уехал из Украины» «кормила» большое количество людей. В июле НАБУ объявило о подозрении группе лиц. Среди них – судья, адвокат, помощник адвоката, физлицо-посредник, секретарь судебного заседания и консультант суда. Перечисленным лицам инкриминируют преступления, предусмотренные разными статьями Уголовного кодекса – предоставление взятки, организацию незаконной переправки людей через границу, незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем в органах и учреждениях системы правосудия.

По данным следствия, схема предполагала вынесение судебных решений о расторжении брака. В то же время, несовершеннолетних детей оставляли у отцов, которые таким образом становились одиночками, могли избежать мобилизации и уехать за границу.

Преступный механизм действовал с середины апреля 2022 года. За этот период фигуранты успели «оформить» более 1000 решений в пользу военнообязанных. Схема заключалась в том, что за неправомерную выгоду в суде принимались решения, фиктивно определявшие место жительства несовершеннолетних детей за мужчинами. Это давало право призывникам уклониться от мобилизации, а также уехать за границу.

Для реализации «схемы» фигуранты привлекли адвоката, занимавшегося поиском клиентов, а также выступал в качестве посредника для встречи с ними и передачи неправомерной выгоды. Чтобы найти уклонистов, фигуранты размещали соответствующие объявления в соцсетях.

Несмотря на проводимое расследование, Белгород-Днестровский райсуд продолжает выносить «странные» решения. Юридический обозреватель «Думской» Александр Иванов подчеркивает, что в обычной практике развод с передачей детей отцу встречается крайне редко. «Украинские суды в подавляющем большинстве случаев становятся на сторону матерей. Если какой-то суд начинает делать обратное, это аномалия, которая может означать только одно: налажен механизм вынесения фиктивных решений, естественно, за деньги».

Многих женщин, обратившихся в Белгород-Днестровский суд, лишили родительских прав. Что, по словам Иванова, только кажется хорошим решением, а при непредвиденных обстоятельствах может создать множество проблем.

«В случае внезапной смерти отца-одиночки – а все мы люди, всякое бывает – дети, выехавшие с ним за границу, рискуют оказаться на попечении того государства, в котором живут. Если мать лишена родительских прав, ей детей не отдадут. Если в семье нет родственников, которые готовы оформить опеку над детьми, их могут усыновить другие люди. Играть с законом – очень рискованно», — считает Иванов.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года пограничники задержали трёх поваров одесского ресторана при попытке незаконно пересечь украинско-молдовскую границу.

Видео: ТСН

Фото: Мария Головченко/Facebook

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