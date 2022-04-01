Из зала суда: житель Одесской области за госизмену получил 13 лет тюрьмы

В Ривненской области суд признал 45-летнего жителя Одесской области виновным в государственной измене и завершённом покушении на диверсию.

Об этом сообщают в пресс-службе Ривненской областной прокуратуры.

«В ходе судебного разбирательства прокурор доказал, что мужчина ещё в мае 2020 года по собственной инициативе установил контакт и вышел на связь с лицом, представившимся сотрудником ФСБ страны-агрессора. Позже он, выполняя задание этого лица, собирал и передавал подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области», — указано в сообщении.

Отмечается также, что обвиняемый, с целью ослабления государства, в сентябре 2020 года по заданию своего куратора, путём дистанционного подрыва, пытался уничтожить один из объектов критической инфраструктуры «Ровнооблводоканала», имеющую важное народнохозяйственное значение. С поличным его задержали сотрудники Управления СБУ в Ривненской области.

«Приговором Гощанского районного суда мужчина приговорён к 13 годам заключения с конфискацией имущества. Приговор законной силы ещё не вступил в силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде», — резюмируется в сообщении.



Как информировала Одесса News, в марте в Одессе военнослужащие задержали двух предателей, пытавшихся передать оккупантам данные о позициях Национальной гвардии и Вооружённых Сил Украины и проникнуть на закрытую территорию.

Видео: Ривненская облпрокуратура

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