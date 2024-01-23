В США впервые казнят заключённого с помощью азота

Американский суд в штате Алабама разрешил казнить заключённого Кеннета Юджина Смита с помощью азота – впервые в США.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Axios.

Отмечается, что в 1996 году Кеннет Юджин Смит был признан виновным в убийстве и приговорён к смертной казни. Сначала суд присяжных приговорил его к пожизненному лишению свободы без условно-досрочного освобождения, но судья первой инстанции отклонил рекомендацию присяжных, приговорив его к смертной казни.

В 2022 году в Алабаме уже пытались казнить Смита с помощью смертельной инъекции, но отменили казнь из-за проблем с введением капельницы в вену. Он подал ходатайство об альтернативном способе его казни в виде азотной гипоксии (азотная гипоксия возникает, когда заключённых заставляют дышать только азотом, лишая их кислорода).

Пенитенциарная служба в Алабаме сначала отказала ему, однако уже в августе прошлого года глава органа одобрил соответствующий протокол по применению газообразного азота.

Губернатор Алабамы Кэй Айви назначил выполнить казнь Смита в течение 36 часов с 25 по 26 января.

Эксперты ООН по правам человека предупредили, что такой метод казни не проверен, и может стать «бесчеловечным или унижающим достоинство человека».

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», который предусматривает смертную казнь за государственную измену для должностных лиц и военнослужащих.

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