Германия и Чехия не будут высылать украинских мужчин призывного возраста.

Как сказал в интервью Укринформу председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот, «право отказаться от военной службы закреплено в Германии на конституционном уровне. Поэтому я однозначно разделяю мнение нашего министра юстиции: Германия не выдворит никого, кто может быть призван на военную службу в Украине», — сказал депутат.

При этом он заверил, что хорошо понимает дискуссию, которая очень противоречива в украинском обществе. С одной стороны, Украина пытается сохранить жизнь своих воинов, в то время как Путин постоянно принудительно отправляет сотни тысяч плохо обученных людей на поле боя и использует их как пушечное мясо. С другой стороны, Украине также нужны солдаты на поле боя, чтобы защитить страну.

Говоря об украинских беженцах в целом, политик опроверг российские нарративы о том, что немцы якобы устали от находящихся в ФРГ украинцев, а это более одного миллиона человек.

В настоящее время в Германии официально находится более 190 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Чехия также не будет возвращать украинцев призывного возраста на родину, – в эфире Чешского телевидения (ČT) заявил министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липовский.

«Таких механизмов нет. И они, конечно, не соответствовали бы международному праву и обязанностям, которые Чешская Республика имеет в международном поле», — сказал глава МИД.

Около двухсот тысяч украинских мужчин проживают в Чехии по разным типам виз.

Как сообщала Одесса News, по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, жизнь украинцев, находящихся на территории другой страны, регулируется её законами, но «мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится».

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