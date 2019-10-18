Берлин превратился в огромный световой праздник

В немецкой столице проходят недели света BERLIN leuchtet и 15-й Festival of Lights.

Об этом сообщает Укринформ.

Лозунг нынешнего фестиваля — «Свет меняется — управляй своим будущим». Темы – терпимость, свобода и демократия.

Отмечается, что световые постановки устроены на фасадах исторических и культурных зданий, министерств, посольств, на монументах, церквях, мостах и просто на асфальте — в целом более чем на 100 локациях в разных районах.

Многие световые инсталляции посвящены теме падения Берлинской стены и объединения Германии, которое в этом году отмечается в тридцатый раз.

Берлинцы и гости города смогут наслаждаться ярким зрелищем до 20 октября.

Как сообщала Одесса News, в Одессе, по традиции, в декабре на Думской площади проходит фестиваль света Odessa Light Fest.

Фото: Укринформ