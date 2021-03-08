В Мюнхене облили неизвестным веществом могилу Бандеры

В Мюнхене 7 марта неизвестным веществом облили могилу Степана Бандеры.

Об этом в Твиттере сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные мерзавцы облили её неизвестным веществом. Призываем полицию найти и наказать виновных», — написал дипломат.

Кстати, это не первый случай с могилой одного из лидеров Организации украинских националистов, идеолога и теоретика украинского националистического движения XX века.

Как сообщала Одесса News, 15 октября 2018 года в Мюнхене британский журналист Грэм Филлипс сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры и прикрепил к могильному кресту баннер с надписью «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера».

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