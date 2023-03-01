Германия начала поставку в Украину автоматизированных разведсистем

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в рамках заказа от правительства ФРГ поставляет в Украину автоматизированные системы разведки.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, — пишет Укринформ.

«Эти системы, в основном, используются для мониторинга больших участков местности с наименьшим количеством персонала. Поставка уже началась», – говорится в пресс-релизе.

Rheinmetall сотрудничает в этом проекте с эстонской компанией DefSecIntel.

«Эти разведывательные системы, известные как SurveilSPIRE, состоят из мобильных башен наблюдения с оборудованием для видеонаблюдения днём и ночью, минидронов с автопилотом и системы управления. В комплект поставки также входят транспортные средства», – добавили в компании.

Стоимость заказа составляет двузначную сумму в миллионах евро.

Компания отметила, что Rheinmetall уже участвует в нескольких проектах в поддержку Украины, в частности, по поставке БМП Marder.

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