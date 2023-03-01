В Одесской области подрядчики при ремонте детплощадки «наварили» 100 тысяч гривен

Прокуроры Болградской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной компании по факту служебного подлога и завладения бюджетными средствами.

По сообщению пресс-службы Одесской облпрокуратуры, следствием установлено, что в июне 2020 года руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства во время капитального ремонта детской площадки учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательная школа І-ІІ ступеней – дошкольное учреждение» в одном из сёл Болградского района. Он внёс в акты приёмки выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах фактически выполненных работ и их стоимости, что привело к безосновательному перечислению на счёт подрядной организации почти ста тысяч гривен бюджетных средств.

«Так, по договору подряда на сумму 985 тыс. грн, на площадке предполагалось устройство покрытия из песчано-гравийных смесей для игры в баскетбол и волейбол, установка игрового тренажёрного комплекса и скамеек для отдыха. Вместо этого, согласно заключению экспертизы, часть работ по устройству гравийного покрытия и установке одного гимнастического комплекса вообще не выполнялись», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что в результате таких противоправных действий областному бюджету нанесено почти 100 тыс грн ущерба, относительно возмещения которого прокуратурой предъявлен иск.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной компании по факту служебного подлога и завладения бюджетными средствами при капитальном ремонте элементов благоустройства сквера им. Плохого в Суворовском районе Одессы.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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