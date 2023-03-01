Французская актриса Жюльет Бинош на церемонии «Сезар» поддержала Украину

На 48-й церемонии вручения кинопремии «Сезар» французская артистка Жюльет Бинош отдала дань уважеения украинскому народу.

Об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

«Год назад, в этот день, российская армия по приказу своего президента нарушила территориальную целостность Украины. Эта 48-я церемония «Сезара» посвящена Украине и всем её жителям», — сказала в своей речи актриса.

Как сообщала Одесса News, Благотворительный фонд британского певца Элтона Джона Еlton John AIDS Foundation переведёт в поддержку Украины через United24 $125 тыс.

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