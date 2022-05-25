В Одессу доставлена гуманитарная помощь из Израиля

В Одессу прибыла очередная гуманитарная помощь от международных партнёров из Израиля.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что две очередные поставки, полученные в течение прошедшей недели, состоят из тактической медицины для воинских подразделений, а также вспомогательных средств и инвентаря для городских больниц.

«За тактическую медицину одесситы благодарят израильско-украинскую Ассоциацию Nexus в лице адвоката Ирены Лившиц, а за медицинский инвентарь — гуманитарную организацию Joint», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года мэр Одессы Геннадий Труханов провёл встречу с Генеральным директором World Central Kitchen Ink. Натаном Муком — фирмы, занимающейся доставкой в Украину, в т.ч. в Одессу, гуманитарных грузов.

Фото: «Одесса»

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