Геннадий Труханов поздравил нацгвардейцев с их праздником

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил военнослужащих с Днём национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Согласно Указу Президента Украины нацгвардейцы отмечают профессиональный праздник в седьмой раз. В этом году дата пришлась на трудные для страны времена, когда российские фашисты уничтожают украинские города, убивают мирное население», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул Геннадий Труханов, «Вооружённые силы Украины, Национальная гвардия Украины стоят сегодня на страже нашей страны, защищают её от агрессора. Сегодня вся Украина объединилась, все едины и хотят одного – победы! И мира! Я желаю всем, чтобы в нашей стране наступил мир, и украинцы все вместе отметили нашу победу!».

Мэр Одессы передал военнослужащим необходимое для них оборудование и отметил, что единство украинцев придаёт уверенность в нашей победе, которую мы приближаем с каждым днём!

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал на железнодорожном вокзале и встретился с руководством АО «Укрзализныця» и Одесской железной дороги.

Фото и видео: «Одесса»

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