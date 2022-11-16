Над Одесской областью 15 ноября было сбито 1 крылатую ракету и 8 дронов-камикадзе

15 ноября во время массированных ракетно-дроновых атак по Украине враг в зоне ответственности Оперативного командования «Юг» нанёс удар по объектам критической инфраструктуры Кривого Рога, Винницкой и Кировоградской областей.

По информации ОК «Юг», с самолётов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 были осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 по направлению Каспийского моря и Ростовской области.

С акватории Чёрного моря зафиксированы пуски крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

«В нашей зоне ответственности 22 крылатые ракеты сбиты силами и средствами противовоздушной обороны, ещё 1 – подразделением Сухопутных войск. 12 ракет уничтожено над Николаевщиной, 7 – над Херсонщиной, 2 – над Днепропетровщиной, по 1 – над Одесщиной и Винничиной. Также над Одесщиной сбит 1 дрон-камикадзе типа «Shahed-136», над Николаевской областью — 9 таких дронов. Над Херсонщиной уничтожен ударно-разведывательный беспилотник врага типа «Орион», — говорится в информации.

Позже начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сказал, что нашими подразделениями ПВО над Одесской областью сбиты 8 дронов «Shahed» и одна ракета «Калибр».

Отмечается, что на объектах инфраструктуры продолжаются работы по восстановлению. Жертв нет.

Как сообщала Одесса News, войска РФ 15 ноября выпустили по Украине около 100 ракет — это больше, чем во время атаки 10 октября.

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