Оперативное командование «Юг» ВСУ доложило о военной ситуации за сутки

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в течение дня осуществляли огневое воздействие по позициям оккупантов, районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы.

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» ВСУ в ночной сводке боевых действий на южном фронте российско-украинской войны за истекшие сутки.

Карта военных действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 15.11.2022

Отмечается, что в целом военные выполнили более 50 огневых задач. По их результатам ликвидировано 17 российских оккупантов, уничтожено и повреждено 15 единиц автобронетехники, две самоходные артиллерийские установки и разведывательный беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».

Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках. Остальные потери противника доразведываются.

В течение 15 ноября Силы обороны Украины на юге отражали ракетные удары оккупантов. Всего по территориальным громадам в зоне ответственности ОК «Юг» выпустили 22 крылатые ракеты. Несмотря на хорошую работу нашей противовоздушной обороны, оккупанты попали по объектам важной инфраструктуры Кировоградской, Винницкой областей.

На данный момент ситуация на Южнобугском направлении и в Таврийском операционном районе остаётся напряжённой, но подконтрольной Силам обороны, подразделения которых продолжают проводить стабилизационные мероприятия и закрепляются на занятых позициях.

Оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонительных рубежей на левом берегу Днепра и ведут активную оборону по всей линии соприкосновения, разграниченной Днепром.

Как сообщала Одесса News, войска РФ 15 ноября выпустили по Украине около 100 ракет, попав в объекты инфраструктуры и жилые дома.

На главном фото боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ, ДШВ ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod