В бою за Украину погиб житель Измаила Сергей Левченко, светлая ему память

В Херсонской области погиб 37-летний морпех Сергей Левченко из Измаила Одесской области.

Об этом сообщает «Юг. Today».

Защитник погиб 5 октября в результате вражеских артиллерийских обстрелов вблизи села Белогорка Бериславского района.

По словам вдовы погибшего военного Кристины Левченко, Сергей родился 23 февраля 1985 года в Измаиле. Он окончил городскую школу №8, после чего продолжил обучение в профессионально-техническом училище №38, получив диплом газоэлектросварщика. Около 14 лет её муж проработал по специальности на судоремонтном заводе в Измаиле.

Сергей был отцом двух детей – 12-летней Екатерины и 9-летнего Вячеслава.

Кристина рассказала, что, когда в новостях только говорилось о возможной полномасштабной войне, её муж всегда говорил, что если это действительно так и будет, он обязательно пойдёт защищать свою семью и страну. Сергей так и сделал, хотя не имел военного опыта. Он собрался и уже 25 февраля добровольно пошёл в военкомат, откуда его направили на службу в одну из частей Одесской области.

«Я, конечно, пыталась его отговорить. Но Сергей уверенно ответил, что он мужчина и должен защищать свой дом и свою семью. Мне пришлось только смириться и поддержать его. Я всегда очень волновалась о нём. А он успокаивал меня, говорил, что всё будет хорошо, что у него всё выходит на учениях и обязательно вернётся домой живой и здоровый», – призналась женщина.

В последний раз Кристина видела своего мужа живым ещё 30 августа. Последний разговор по телефону состоялся 30 сентября, когда Сергей уже находился в эпицентре боевых действий Херсонской области. С тех пор голоса любимого мужчины женщина больше не услышала…

Через несколько дней от военного командования постучала в дверь семьи трагическая весть о его гибели.

Прощание с Сергеем прошло 20 октября. Героя похоронили на Аллее славы на новом кладбище в родном Измаиле.

Как сообщала Одесса News, в Херсонской области 25 октября в результате артиллерийских обстрелов погиб военный из с.Хлебодарское Одесской области Сергей Крулик.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Авангардовская территориальная громада

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod