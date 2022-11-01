Одесские школы собрали около 100 тысяч гривен на печки-«буржуйки» для ВСУ

Одесские учреждения образования продолжают участие в городской благотворительной акции «Тёплая волна» по сбору средств на обогреватели, печи-«буржуйки» для военнослужащих.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что для приобретения защитникам на передовую печей-«буржуек» учебными заведениями города на счёт Благотворительного фонда «Южный берег» перечислено около 100 тыс. грн.

«Каждая печка – это 15 согретых пар рук защитников», — говорится в сообщении.

К акции также присоединилась Соломия Бондаренко, ученица 2 класса Одесского лицея «Гармония». Для девочки это был первый проект по сбору средств собственным трудом.

Соломия собственноручно изготавливала различные изделия из пряжи. Собранные деньги родители передали на «буржуйки» для защитников.

В завершение акции педагоги, Парламент старшеклассников Одессы и Соломия Бондаренко оставили патриотический отпечаток на поверхности печек, которые в ближайшее время будут переданы военнослужащим.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года мэр Одессы передал городу Николаев гуманитарную помощь для ВСУ и населения.

Фото и видео: «Одесса»

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