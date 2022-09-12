Геннадий Труханов: «Одесса и Николаев — вместе»

Город Николаев, который с первых дней полномасштабной войны героически держит оборону, посетил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Во время пребывания в Николаеве, в день его 233-летия, Геннадий Труханов сообщил о направлении в этот город двух бригад из Одессы, которые будут помогать в устранении последствий разрушений от вражеских ракетных обстрелов.

В состав каждой бригады, в частности, входят столяр, слесарь, электрик, плотник и водитель вышки. Из-за постоянных атак со стороны российских оккупантов в Николаеве повреждены многие жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Их количество ежедневно увеличивается. Несмотря на постоянные угрозы новых ударов в городе, проводятся ремонтные работы, цель которых — уменьшение потерь тепловой энергии во время отопительного сезона.

Одесские городские власти регулярно организуют необходимую помощь николаевцам, осуществляя замену выбитых окон, дверей, кровли и т.д.

«Мы будем помогать восстанавливать город столько, сколько нужно. Ремонт, обеспечение водой, гуманитарная помощь – мы были и остаёмся рядом», – сказал мэр Одессы во время своего пребывания в Николаеве.

Геннадий Труханов передал Николаеву мобильные станции для очистки воды.

«Николаев сильно страдает от обстрелов россиян, поэтому нам важно помогать соседям. После того, как город в результате обстрела остался без водоснабжения, мы снабжали николаевцев питьевой и технической водой. Сегодня передаём мобильные установки, которые позволят очищать любую воду и сделают её пригодной для использования», – сказал городской голова Геннадий Труханов. Эти установки были доставлены в Одессу от города-побратима Йокогама (Япония) в качестве гуманитарной помощи.

Мэр Одессы также в Николаеве встретился с генерал-майором ВСУ Дмитрием Марченко. Именно он первые 40 дней с начала российской вооружённой агрессии отвечал за оборону Николаева и всего Южнобугского направления.

«Мы привыкли благодарить конкретными поступками. Вот почему с первых дней полномасштабной войны мы были с вами и останемся до нашей Победы. Мы будем помогать Николаеву столько, сколько нужно», – сказал Геннадий Труханов.

Мэр Одессы послал видеопоздравление с Днём города жителям героического Николаева.

«Сегодня День города отмечает Город-герой Украины Николаев. 2 сентября свой День города отмечала Одесса. И пусть нам сегодня не до праздников, но одно знаю точно: следующие дни наших городов мы будем праздновать в свободной и мирной Украине. Одесса будет помогать восстанавливать Николаев столько, сколько нужно, бок о бок. Мы верим в то, что вскоре окончательно освободим нашу страну от оккупантов. Спасибо нашим Вооружённым Силам! Спасибо бесстрашному Николаеву!» – отметил в своём поздравлении мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года Одесский городской голова Геннадий Труханов посетил позиции украинских бойцов в Николаевской области.

Фото и видео: «Одесса»

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