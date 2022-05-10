«Русский мир» поздравил город-герой Одессу с 9-м мая: 1 погиб, 5 ранены

“Русский мир“ поздравил город-герой Одессу с 9-м мая, выпустив по нему 7 ракет.

Так утром 10 мая прокомментировал ракетные удары российских войск по Одессе, вследствие которых есть жертвы и разрушения, мэр Одессы Геннадий Труханов.

По словам городского головы, оккупанты «демилитаризировали» работающее предприятие, где шёл рабочий процесс. В результате нанесённого удара один человек погиб, несколько человек получили ранения средней тяжести.

«Ничего общего с военной инфраструктурой это предприятие не имеет», — в очередной раз подчеркнул Труханов.

Тремя ракетами типа «Кинжал» ударили по Одесчине с российского самолёта стратегической авиации Ту-22. Ранения получили двое людей, разрушены пять зданий туристической инфраструктуры.

Об этом со ссылкой на ОК «Юг» сообщает в Теlegram пресс-служба Одесского городского совета.

«Пожар ликвидирован, пострадали 2 человека, которые доставлены в больницу», — говорится в сообщении. Отмечается, что «идёт разбор завалов, из-под них уже спасена собака».

По информации Одесского горсовета, «резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит. Выискивая стратегические объекты, устаревшими ракетами удалось попасть в «чрезвычайно опасный» торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления».

Итоги вечерних обстрелов таковы: 1 человек погиб, 5 раненых доставлены в больницу.

На месте преступления России против Украины работает следственно-оперативная группа Нацполиции.

Во время вечернего обстрела Одессы сработали украинские силы Противовоздушной обороны.

Об этом сообщил в Телegram спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

«Уже вечером враг снова обстрелял нашу область. Снова хорошо работают наши ребята с ПВО», — отметил Братчук.

Как сообщала Одесса News, ранее 9 мая по Одессе враг нанёс 4 удара из ракет класса «Оникс» ракетного комплекса «Бастион» из временно оккупированной территории Крыма.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области, «Одесса»

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