В ООН зафиксировали 3381 погибшего в Украине гражданского лица

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека УВКПЧ на 9 мая зафиксировало 3381 случай гибели гражданского населения Украины в результате российского вторжения.

Среди убитых — 1 227 мужчин, 787 женщин, 75 девочек и 91 мальчик, а также 69 детей и 1 132 взрослых, пол которых пока не известен, — сообщает УВКПЧ.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, в которых продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчёты всё ещё ждут подтверждения.

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно.

Так, с начала войны войска РФ убили 606 жителей Харьковщины, в т.ч. 26 детей.

В Мариуполе, по «осторожным оценкам» местных властей, общее количество убитых российской армией может составлять до 22 тыс. человек.

В Киевской области после боевых действий и оккупации обнаружили 1235 тел мирных жителей, большинство из которых, по данным полиции, погибли от огнестрельных ранений. Захоронения продолжают находить.

Потери украинских военных в войне с Россией с начала полномасштабного вторжения 24 февраля оцениваются украинскими властями в 2,5 – 3 тыс. погибших.

По данным Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 24 медиаработника, 10 врачей.

Согласно информации Офиса Генпрокуратуры по состоянию на утро 10 мая погибли 226 детей.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

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