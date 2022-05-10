Джо Байден утвердил закон о ленд-лизе для Украины, Зеленский поблагодарил

Президент США Джо Байден утвердил Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине – 2022, который позволит задействовать программу ускоренной помощи нашей стране.

Об этом сообщила в понедельник во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Укринформ.

«Президент утвердил закон о ленд-лизе, который расширяет набор инструментов для обеспечения Украины оружием и оборудованием, в которых они нуждаются», — заявила официальный представитель администрации США.

Псаки подчеркнула, что США поддерживают Украину и продолжают демонстрировать это разными способами. В этой связи она напомнила, что накануне первая леди Джилл Байден посетила Украину с «историческим визитом», где встретилась с Еленой Зеленской. Дата визита была избрана в День матери, чтобы почтить память жертв, которыми стали много матерей в Украине, а также направить важный месседж солидарности украинскому народу.

Псаки также напомнила, что Байден в воскресенье провёл саммит G7, куда был приглашён и Президент Украины, относительно коллективного ответа жестокой войне президента Путина. После этого, продолжила она, была введена новая волна санкций против России, чтобы усилить давление на Путина.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за подписание закона о ленд-лизе для Украины и назвал это историческим шагом

Зеленский написал в Тwitter: «Благодарен Президенту США Джо Байдену и народу за поддержку в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убеждён, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад», — отметил Зеленский.

Как информировала Одесса News, закон о ленд-лизе для Украины 6 апреля был принят Сенатом США, а 28 апреля – Палатой представителей. Документ позволяет Президенту США использовать программу ленд-лиза для ускоренной передачи в Украину оружия, военной техники, медикаментов, продуктов. Предполагается, что страна-получатель уплатит их стоимость позже.

Программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны. Она дала США возможность оперативно предоставлять союзникам оружие.

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