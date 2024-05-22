Депутаты Одесского горсовета выделили 36 млн грн военным Харьковской области

22 мая депутаты Одесского городского совета поддержали на внеочередной сессии выделение 36 млн. гривен военным подразделениям Харьковщины.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что накануне мэр Одессы Геннадий Труханов связывался с командующим оперативно-тактической группировкой «Харьков» Михаилом Драпатым для согласования потребностей воинских частей.

«Когда мы увидели ситуацию на Харьковщине, в Харькове, то сразу собрались депутатскими фракциями, обсудили способность нашего бюджета и предложили помощь от Одесской общины. Мы с первых дней вторжения на связи с Харьковом, но сейчас там, как никогда, нужна наша помощь», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также сегодня на онлайн-связи с Одессой был мэр Харькова Игорь Терехов, который поблагодарил одесситов за поддержку харьковчан.

«Я слежу за событиями в Одессе и прекрасно понимаю, что вы тоже страдаете от обстрелов, вижу сколько горя и разрушений принесла РФ Одесской области. Сейчас Харьков принял более 10 тысяч человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий. И я благодарен вам за отзыв на наше обращение временно разместить у себя эвакуированных из Харьковщины», – отметил мэр Харькова.

На сессии стало известно, что на следующей неделе в Одессу приедет делегация во главе с председателем Харьковского областного совета и председателями пострадавших от обстрелов регионов Харьковщины для обсуждения с общинами Одесской области вопросов всесторонней поддержки и помощи.

«Одесса фактически стала флагманом для таких горизонтальных связей», — отметил председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко.

Одесса News информировала, что в мае в Одессу прибыли 32 жителя г. Мирноград Донецкой области, в том числе 15 детей. Прибывших разместили в Центре социально-психологической помощи для внутренне перемещённых лиц и лиц, пострадавших от вооружённого конфликта.

Фото и видео: «Одесса»

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