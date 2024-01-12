Зеленский прибыл в Латвию: что говорил, что подписал

11 января в рамках официального визита в Латвийскую Республику Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречи с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Премьер-министром Эвикой Силиней. спикером Сейма Дайгой Миериней.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Глава Украинского государства выразил благодарность Латвии от всех украинцев и украинок, защищающих наше государство.

«Латвия – среди государств, которые поддерживают Украину с первых дней полномасштабной войны. Господин Президент, я благодарен за ваши личные усилия в это время. Благодарен и вашей команде, всему политическому классу, всему обществу Латвии. Мы ценим, что ваша принципиальная позиция всегда с Украиной. И в институтах Евросоюза, и в НАТО, и в других международных организациях», – сказал Президент Украины в Риге.

В ходе встречи лидеры двух государств обсудили план действий на текущий год. Президент Украины проинформировал Эдгарса Ринкевичса о ситуации на поле боя, основных потребностях Сил обороны, а также о планах российских оккупантов. «Россия учитывает только силу. И нам всем в Европе нужна именно такая сила», – добавил он.

Президент Латвии продемонстрировал долгосрочную поддержку Украины на европейском и евроатлантическом пути. «Пора изменить акценты. Мы долго говорили о нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется. Но главным политическим сигналом должно быть то, что мы поддерживаем и будем поддерживать Украину до её полной победы над российским империализмом», – сказал Эдгарс Ринкевичс.

Он отметил, что Латвия готовит Украине новый оборонный пакет, инициировала создание коалиции дронов для Украины в переговорном формате «Рамштайн», рассматривает вопросы закупки боеприпасов для ВСУ, планирует разработать механизм использования российских активов в пользу Украины и продолжит сотрудничество в вопросах международного трибунала по военным преступлениям РФ и незаконной депортации украинских детей.

Встречаясь со спикером Сейма Дайгой Миериней, отмечена важность функционирования морского «зернового коридора» для обеспечения мировой продовольственной безопасности, усиление взаимодействия между Украиной и Латвией на парламентском уровне.

С Премьер-министром Латвии Эвикой Силиней Владимир Зеленский обсудил пути усиления украинской армии и продолжения военно-технической помощи Украине, в частности, готовность Латвии быть одним из лидеров коалиции дронов. Стороны отметили необходимость начала консультаций с целью заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и Латвией. Президент выразил благодарность за содействие в восстановлении Украины и готовность к продолжению реализации проектов по восстановлению социальной инфраструктуры в Черниговской области.

В присутствии Зеленского и Силини подписано Соглашение между Кабмином Украины и правительством Латвии о техническом и финансовом сотрудничестве. Соглашение усилит вовлечение Латвии в процесс восстановления Украины, на что в проекте госбюджета Латвии на 2024 год предусмотрено 5 млн. евро. В частности, 2 млн. евро будет использовано через Министерство экономики Латвии для закупки оборудования и материалов для проектов по восстановлению в Черниговской области; 3 млн евро будет реализовано через МИД Латвии в рамках проектов по реконструкции социальной инфраструктуры в этом регионе.

Также подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины и Федерацией безопасности и оборонной промышленности Латвийской Республики по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности.

Одесса News информировала об официальных визитах Президента Украины 10 января в Литву и 11 января — в Эстонию.

Фото и видео: ОПУ

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