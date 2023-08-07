«Укроборонпром» поднялся в рейтинге ТОП-100 оборонных компаний мира

Государственный концерн «Укроборонпром» (ныне АО «Украинская оборонная промышленность») поднялся на 65-е место в рейтинге оборонных компаний мира по версии издания Defense News.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на это издание.

Отмечается, что ГК «Укроборонпром» в рейтинге значится под номером 65. По сравнению с прошлогодним рейтингом компания поднялась на 14 позиций – с 89 на 65 место.

В статистических показателях указано, что доход компании, работающей исключительно в оборонной сфере, в 2022 году составил 1,248.65 млн. долларов США, в 2021 году — 754.75 млн. долларов США, что демонстрирует 70% роста.

В первом десятке рейтинга – шесть компаний из США, которые также занимают первые три места, три компании из Китая и одна – из Великобритании.

Как сообщала Одесса News, в Украине началось производство дронов-камикадзе под названием «Рубака», которые по своим свойствам похожи на иранские беспилотники Shahed-136.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDM