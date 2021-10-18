Теннис: Козлова покинула турнир Ранчо Санта Фе, Свитолина поднялась в рейтинге

Теннисистка из Одессы Екатерина Козлова зачехлила ракетку на стадии 1/4 финала турнира Ранчо-Санта-Фе (США) с призовым фондом 60 тысяч долларов.

В третьем раунде Екатерина (№136 WTA) уступила 88-й «ракетке» мира американке Мэдисон Бренгл — 6:4, 1:6, 4:6, сообщает XSPORT.

Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут.

Согласно последнему рейтингу спортсменок мира, Козлова заняла 130-ю позицию (+6).



Первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина поднялась на одну позицию и занимает шестое место в рейтинге WTA.

Наша землячка Даяна Ястремская опустилась на одну строчку и сейчас на 76-м месте.

Лидерство удерживает австралийка Эшли Барти, далее в списке — Арина Соболенко из Беларуси, чешки Каролина Плишкова и Барбора Крейчикова, испанка Гарбинье Мугуруса.

Фото: Getty Images

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