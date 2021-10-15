Одесская теннисистка Екатерина Козлова удачно стартовала на турнире Ранчо Санта Фе

Теннисистка из Одессы Екатерина Козлова вышла в четвертьфинал турнира Ранчо Санта Фе (США) с призовым фондом 60 тыс долл.

Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Отмечается, что в первом круге жительница Одессы (№136 WTA) обыграла Терезу Михаликову из Словакии (652)- 7:5, 6:2.

Во втором раунде Козлова обыграла американку Кайлу Дэй (433) — 2:6, 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.

В четвертьфинале Екатерина встретится ещё с одной представительницей США — Мэдисон Бренгл (88).

Соревнования в Ранчо Санта Фе завершатся 17 октября.

Как сообщала Одесса News, первая «ракетка» Украины Элина Свитолина вылетела из турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) BNP Paribas Open — WTA1000 в Индиан-Уэллсе (США) с призовым фондом более $8,76 млн.

Фото: j48tennis.net.

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