Украинского моряка задержали в Египте из-за беспилотника

Органы таможенного контроля Египта задержали украинского моряка из-за дрона, который тот взял с собой в рейс.

Об этом сообщает UMS.

Отмечается, что украинский моряк сошёл с судна по окончанию контракта в одном из портов Египта, чтобы вернуться домой. В аэропорту его багаж осмотрели таможенники и обнаружили дрон, что и стало причиной для его задержания. По информации жены моряка, законы Египта провозить беспилотник запрещают.

Супруга также сообщила, что моряк не собирался заниматься шпионажем и снимать режимные объекты, а беспилотник был ему нужен для съёмок морских видов.

«Сотрудники таможни задержали моряка на несколько дней, чтобы выяснить, нет ли на снимках с дрона записей, которые могут свидетельствовать о шпионаже», — говорится в сообщении.

В Профсоюзе работников морского транспорта Украины проинформировали, что египетские власти воспользовались своим правом и конфисковали беспилотник, а моряка отпустили. Сейчас он уже дома.

Консульство Украины в Египте пояснило, что за такое нарушение местные власти были вправе конфисковать беспилотник и депортировать нарушителя. Но, если бы моряк заснял что-то запрещённое, – ему могла грозить уголовная ответственность, пишет издание.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года двух индийских студентов задержали за то, что они снимали с дрона территорию воинской части в Одессе.

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