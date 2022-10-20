Пограничники Одесской области сбили беспилотник-камикадзе из автомата (видео)

19 октября пограничники Одесской области из стрелкового оружия сбили беспилотник-камикадзе иранского производства, которые используют российские оккупанты.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В сообщении подчёркивается, что дрон удалось сбить без применения средств противовоздушной обороны — из стрелкового оружия.

«На рассвете бойцы ГПСУ заметили «мопед», который россияне запустили из Крыма. По беспилотнику открыли огонь из стрелкового оружия. Сбили!», – сказали пограничники.

Shahed-136 взорвался и упал в море, не долетев до назначенной цели.

Для справки. По данным Воздушных сил Вооружённых сил Украины, с момента, когда был сбит первый дрон-камикадзе иранского производства, противовоздушная оборона ВС и другие составляющие сил обороны Украины уничтожили 223 беспилотника этого типа.

Как сообщала Одесса News, по некоторым улицам Николаева после российского удара дронами-камикадзе по предприятию, которое занимается переработкой подсолнечного масла, текут масляные реки.

Видео: Госпогранслужба

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