Экспорт зерна через украинский коридор в Чёрном море составил 16,5 млн тонн.

Об этом сообщила 17 января в соцсети Х посол США в Украине Бриджит Бринк.

«По состоянию на сегодняшний день 515 судов безопасно прошли через черноморский гуманитарный коридор, доставив на мировые рынки 16,5 млн тонн зерна и других грузов. Это большое достижение, которое помогает работникам и бизнесу и позволяет украинской экономике расти, несмотря на ужасную войну, которую развязала Россия», – написала она.

Одесса News информировала, что по заявлению вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, по состоянию на 10 января за 5 месяцев Украина экспортировала почти 15 млн тонн грузов через новый украинский морской коридор, из них 10 млн тонн – это продукция украинских аграриев.

12 января спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук говорил, что работа «зернового коридора» в Чёрном море достигла довоенных показателей и что им смогло воспользоваться 500 судов, которые перевезли более 10 млн тонн грузов.

В Министерстве экономики фиксируют рост экспорта не только зерна, но и металлопродукции после создания альтернативного коридора в Чёрном море. За последнюю неделю количество вагонов с зерновыми грузами, следующими в порты Одесской области, значительно выросло.

Украина, правительство Великобритании и пул международных страховых компаний с участием страхового брокера Marsh, являющегося частью компании Olyver Vyman, создали специальный беспрецедентный механизм страхования судов, пользующихся украинским морским коридором, что позволит сделать морской путь более доступным для широкого круга экспортёров.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy