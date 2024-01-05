В одесских портах будет больше судов

Украина, правительство Великобритании и пул международных страховых компаний с участием страхового брокера Marsh, являющегося частью компании Olyver Vyman, создали специальный беспрецедентный механизм страхования судов, пользующихся украинским морским коридором.

Об этом сообщает в Facebook Укргазбанк.

Это сделает морской путь более доступным для широкого круга экспортёров, что крайне важно, особенно во время войны.

Отмечается, что «Укргазбанк» выпустил аккредитив в пользу британского страхователя. Заявителем аккредитива выступило ЧАО «Экспортно-кредитное агентство». Срок – до 3 лет, сумма – 10 млн долларов. Такой механизм застрахует заходящие и выходящие из черноморских портов суда и их груз, а также предусматривает страхование рисков, присущих таким перевозкам.

«Прежде всего, положительно повлияет на работу аграрных компаний. Но в дальнейшем будут перевозиться и другие продукты украинских экспортёров, ведь механизм не ограничивается только сельскохозяйственной продукцией, в отличие от зернового коридора. Свободная навигация в Чёрном море — стратегически важное направление для нашего государства», — отметил и.о. председателя правления «Укргазбанка» Родион Морозов.

Одесса News сообщала, что в ноябре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «у нас есть договорённости с Британией, которая занимается страхованием этого коридора, должны быть соответствующие результаты».

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