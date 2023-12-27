Франция отправила второе лоцманское судно в поддержку экспорта зерна из Украины

Франция отправила второе пилотное судно, которое должно помогать грузовым кораблям вывозить зерно из Украины.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на информацию в соцсети Х французского министра транспорта Клемана Бона.

«Оно вышло из Дюнкерка и будет использоваться для экспорта зерновых, чтобы помочь накормить мир. Наша приверженность полна, наша солидарность не прекратится», — написал он.

Для справки. Первое лоцманское судно такого же типа было загружено в порт Дюнкерка для отправки в Украину в конце октября, сообщало специализированное издание Le Marin. Этот катер стал предметом соглашения, заключённого в рамках франко-украинских договорённостей. Согласно ему морская лоцманская станция Дюнкерка предоставляет оборудование для помощи в прохождении портов Дуная. Поддержка нового «зернового коридора» является одним из приоритетов французской дипломатии.

Одесса News информировала, что в июле 2023 года Франция отправила Украине ракеты большой дальности SCALP, являющиеся аналогом британской Storm Shadow.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy — будьте в курсе важнейших событий.