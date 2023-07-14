Франция передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция отправит Украине ракеты большой дальности SCALP, являющиеся аналогом британской Storm Shadow.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BFM TV.

«Мы решили предоставить Украине новые ракеты, способные наносить удары в глубокий тыл» – сказал Макрон.

Он также добавил, что важно отправить месседж поддержки Украине и единству НАТО.

Для справки. Ракета SCALP – это французская версия британской Storm Shadow, которую Лондон уже поставил в Киев. Это дальнобойное оружие может поражать цели на расстоянии до 500 км. Ракеты двигаются со скоростью более 1000 км/ч на высоте 30 км. Их маршрут полёта управляется с помощью GPS. Эта ракета была разработана в 90-х годах компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась MBDA в двух версиях: SCALP для Франции и Storm Shadow для британцев.

Другие версии были разработаны для экспорта с ограниченной дальностью 250 километров и под разными названиями. В Объединенных Арабских Эмиратах это оружие называют Black Shaheen и устанавливали на Mirage 2000-х.

Как сообщала Одесса News, Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму почти €700 млн,в котором две пусковые установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1 A5 и другая военная техника и боеприпасы.

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