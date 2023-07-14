Одесские аграрии с начала жатвы намолотили более 800 тысяч тонн зерна

Более 800 тысяч тонн зерна — столько намолотили одесские аграрии с начала жатвы.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер на своём Telegram-канале.

Сообщается, что в общей массе зерна намолочено 289 тыс. тонн пшеницы, 487 тыс. тонн ячменя, собрано урожай 48 тыс. тонн гороха, 156 тыс. тонн рапса.

«Обмолочено уже около 25% от запланированного объёма. Спасибо аграриям региона, которые, несмотря на все преграды, продолжают работать во благо не только Одесщины, но и всей Украины!», — сообщил Кипер.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 27 июня одесские аграрии с начала жатвы намолотили первые 100 000 тонн зерна.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy