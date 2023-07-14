Одесский парк им. Шевченко приглашает на праздник ко Дню украинских миротворцев

15 июля в нашем государстве отмечают День украинских миротворцев. КП «Парки Одессы» приглашает на мероприятие, посвящённое этому дню.

Это будет яркий праздник с плясками, пением, искренними улыбками и живыми эмоциями, которые переполнят и объединят всех присутствующих.

Мероприятие состоится в рамках художественной акции «С песней к Победе».

Приходите к 17 часам в Центральный парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко на концертную площадка «Ракушка».

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