В галерее Artodessa в Летнем театре одесского Горсада выставка художника из Харькова

Художник из Харькова Игорь Чеботов во время пребывания в Одессе вдохновился нашим городом и создал яркую серию пейзажей в графической технике.

Самые знаменитые места города – площади, здания, улицы – представлены под углом зрения мастера и иногда имеют вымышленные элементы, интересно дополняющие знакомые здания. Одесские дворики стали предметом изображения и исследования художника. Свежий взгляд на привычные виды, а также другая художественная школа делают проект привлекательным для зрителей, а город определяют как «место силы».

Выставку можно посмотреть в галерее Artodessa в Летнем театре Горсада до 6 августа.

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