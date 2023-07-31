Оперативное командование «Юг» объяснило, зачем РФ обстреливает остров Змеиный

Цель обстрелов района острова Змеиный, относящегося к территории Одесской области, российскими оккупантами заключается в том, чтобы заявить о господстве РФ в Чёрном море, сам остров не является целью страны-агрессора.

Такое мнение в эфире национального марафона 31 июля озвучила глава объединённого пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, запись комментария обнародовала ТСН.

Отмечается, что оккупанты за этот месяц уже трижды атаковали Змеиный, последний раз – ночью 30 июля, когда сбросили бомбы на остров.

«Это означает некий месседж о господстве в Чёрном море, – прокомментировала Гуменюк. – Напомню, что они предупреждали все гражданские суда, что будут воспринимать их как военную цель в случае, если те захотят идти в порты Украины. А остров Змеиный и акватория вокруг него – это такой узел морских транспортных путей, где возможна ориентация судна и перенаправление в том числе на порты Украины. Бомбардировки района вокруг острова как раз могут быть направлены на демонстрацию собственного присутствия, силы и контроля ситуации в акватории северно-западной части Чёрного моря».

Гуменюк уточнила: украинские морские порты сейчас по прямому назначению не работают, а район закрыт для судоходства.

«Выхода и захода в морские порты Украины сейчас нет, инфраструктура, которую враг пытался повредить, подверглась определённым разрушениям, но она восстанавливается», – добавила спикер.

Как сообщала Одесса News, российские войска захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Несколько месяцев за него шли бои. ВСУ уничтожали то технику, то личный состав оккупационных войск.

Российские военные покинули остров летом 2022 года. 30 июня оперативное командование «Юг» ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного «шагом доброй воли», а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы. 7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом.

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