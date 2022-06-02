Жестокая война привела к гибели тысяч дельфинов в Чёрном море

В Чёрном море за три месяца войны от взрывов, воздействия гидролокаторов погибли несколько тысяч дельфинов.

Об этом сообщил в Facebook одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

«Анализ имеющихся данных, собранных нами за три месяца войны на побережье нашего нацпарка (Национальный природный парк «Тузловские лиманы», — ред,), а также по материалам свежих открытых публикаций из Украины, Турции, Болгарии, Румынии и опираясь на личные сообщения моих зарубежных друзей и коллег, дают нам предположить, что по причине жестокой и безумной войны рашистов в Чёрном море с начала войны и до настоящего времени уже погибли несколько тысяч дельфинов», — написал Русев.

По словам эколога, его болгарский коллега Атанас Русев сообщил, что в море возле устья реки Ропотамо обнаружили несколько обессиленных дельфинов, некоторые из них имели ожоги от взрывов бомб или мин, не могли ориентироваться, а поэтому — искать пищу. По оценкам экспертов, которые их осматривали, животные не ели минимум 10 дней. Те, кто не обгорел, получили внутренние повреждения. Таких раненых или погибших дельфинов выносит на побережье Болгарии, Румынии, Турции и Украины.

Мёртвых дельфинов находят и в пределах Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области.

Одесса News ранее писала о дельфинах, которым угрожает опасность от российских военных гидролокаторов и навигационных приборов: те «выводят из строя» органы слуха, которые служат этим животным для ориентации в пространстве.

Фото: Атанас Русев/Facebook

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