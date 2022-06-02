Одесский отряд Морской охраны отметил своё 22-летие

С 1 июня 2000 года задания по охране морской границы в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей были возложены на Одесский отряд Морской охраны.

Как сообщает Госпогранслужба, за два десятка лет Одесский отряд Морской охраны неоднократно отмечался в задержании судов-нарушителей государственной границы, расхитителей природных богатств Украины в её исключительной (морской) экономической зоне, спасении людей в открытом море и оказании помощи судам, пострадавшим.

Отмечается, что в 2014 году в состав отряда вошли корабли, катера и побратимы, не оставившие оккупантам шанс захватить их в Крыму. Около 40 старшин и офицеров в первые дни войны выдвинулись на восток Украины, где прошли через Довжанский котёл. Летом 2014 туда же, на восток, отправились самые подготовленные бойцы специального подразделения отряда. В дальнейшем почти весь плавсостав отряда прошёл службу по усилению Мариупольского отряда Морской охраны, неоднократно сталкиваясь с дерзкими провокациями и откровенными обстрелами боевиками в море.

Сейчас корабельно-катерный состав отряда снова противостоит вражескому нашествию.

Моряки-пограничники ежедневно освещают надводную обстановку и выполняют соответствующие боевые задания, несмотря на опасность и обстрелы со стороны оккупантов.

С началом полномасштабного вторжения и последующей мобилизации ряды отряда пополнились немалым количеством новых и бывших военнослужащих, которые не колеблясь приобщились к священному делу украинского народа – защите своей родной земли.

«Без торжеств, сдержанно, однако в дружеской обстановке, военнослужащих отряда приветствовало руководство. Прежде всего, присутствующие почтили минутой молчания погибших побратимов и тех, кто отдал свою жизнь за целостность и независимость нашего государства», — говорится в сообщении.

Обращаясь к отряду Морской охраны, начальник Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы контр-адмирал Олег Костур сказал: «Мужество, честь, сила и отвага – это те слова, которые характеризуют каждого из вас. Сегодня, в условиях войны, вы демонстрируете высокое профессиональное мастерство, ответственность и выдержку, верность присяге и воинской обязанности. Своей напряжённой службой и трудом обеспечиваете выполнение поставленных перед вами задач и приближаете Украину к победе».

По случаю годовщины руководство отряда вручило военнослужащим благодарности, грамоты, другие ведомственные награды от имени Председателя Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщала Одесса News, с 23 мая Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины ввело дополнительные режимные ограничения в контролируемых пограничных районах из-за вооружённой агрессии Российской Федерации и с целью обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины.

Фото: Госпогранслужба

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