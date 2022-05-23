С 23 мая в Одесской области введены дополнительные режимные ограничения

Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины информирует о введении дополнительных режимных ограничений в контролируемых пограничных районах из-за вооружённой агрессии Российской Федерации и с целью обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины.

Введены дополнительные временные ограничения на въезд, производство работ в пограничной полосе, приграничных контролируемых районах, плавание маломерных судов и других плавсредств во внутренних водах.

С 08 час. 00 мин. 23 мая в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского контролируемых приграничных районов Одесской области ЗАПРЕЩЕНО:

1. Въезд лиц в определённую полосу местности вдоль государственной границы, за исключением:

— лиц, постоянно или временно проживающих или работающих в её пределах, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов;

— владельцев земельных участков, которые находятся в пределах полосы, при условии наличия у них соответствующих подтверждающих документов;

— лиц, следующих транзитом из пунктов пропуска через государственную границу в другие районы;

— лиц, предоставивших письменное приглашение близких родственников или которых встречают лично лица, постоянно проживающие в полосе.

2. Производство работ, за исключением:

— сельскохозяйственных и других согласно перечню, определённого пунктом 17 Положения о пограничном режиме;

— строительных, выполняемых в соответствии с международными договорами.

3. Отдых населения, рыболовство (за исключением участка местности вдоль р. Турунчук от места впадения р. Шпаковое в р. Тупунчук до места впадения р. Трунчук в Днестр) и охота, выпас скота.

4. Скопление транспортных средств (более двух), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок (за исключением транспортных средств под управлением местных жителей Граденицы при наличии документов, что подтверждают их регистрацию в Граденице).

5. Перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений.

6. Использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и транспортных средствах специализированного назначения.

7. Использование воздушных судов, беспилотной техники.

8. Движение (передвижение) по участку автомобильной дороги Одесса-Рени в районе Паланка Республики Молдова:

— лиц в пешем порядке;

— лиц – граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением имеющих законные основания для выезда за границу в пунктах пропуска;

— лиц, перевозящих граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих законных оснований для выезда за границу в пунктах пропуска.

Запрет движения на транспортном средстве по автомобильной дороге Одесса-Рени не применяется к лицам, которые:

— обеспечивают поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры;

— предоставляют населению услуги гуманитарного, социального характера при выполнении ими служебных заданий в пределах Одесского, Белгород-Днестровского, Болградского, Измаильского контролируемых пограничных районов Одесской области;

— являются водителями грузовых транспортных средств, задействованных в международных перевозках;

— имеют предварительное согласование Белгород-Днестровского пограничного отряда.

(Также такие граждане Украины должны иметь при себе документы, указанные пунктом 7 Положения о пограничном режиме, и временное удостоверение военнообязанного).

9. Плавание всех маломерных судов и других плавсредств, за исключением судов флота рыбной промышленности при наличии разрешительных документов на промысел, в пределах внутренних вод (акватории водоёмов).

ДЕЙСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на представителей военных формирований, образованных в соответствии с Законами Украины, правоохранительных органов, органов гражданской защиты, коммунальных служб, скорой медицинской помощи и других субъектов государственной и коммунальной собственности, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры и предоставляющих населению услуги гуманитарного, социального характера при выполнении ими служебных задач.

Пограничники призывают граждан не нарушать требования приказа и относиться с пониманием к введённым режимным ограничениям, которые будут действовать до завершения действия в Украине правового режима военного положения или отдельного распоряжения.

Фото: Госпогранслужба

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