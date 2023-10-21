В бою за Украину погиб житель Одесской области Валерий Витюк

21 августа в Херсонской области погиб житель села Златоустово Березовского района Одесской области, сапёр инженерно-сапёрного отделения инженерно-сапёрного взвода, солдат Валерий Витюк.

Об этом сообщал в Facebook Березовский городской совет.

Погибшему защитнику Украины было 55 лет.

Жители Березовки, населённых пунктов Гуляевского округа, сёл Викторовка, Златоустово 27 августа отдали дань памяти воина, присоединившись к «живому» коридору благодарности, проводив Валерия Витюка в последний путь.

Одесса News сообщала, что 17 августа 2023 года в районе населённого пункта Урожайное Донецкой области при выполнении боевого задания погиб воин из села Раздол Березовского района Одесской области Александр Хрищанович.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Березовский горсовет/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy