Украина созывает чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за удара по «Охматдету»

Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН из-за удара российских оккупантов по украинской гражданской инфраструктуре 8 июля.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на пресс-конференции в Варшаве, трансляцию вели в YouTube Офиса президента.
«Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу», – сказал он.
Президент также рассказал, что сегодня в результате атаки РФ в Украине убиты 27 человек, более 100 получили ранения.
Одесса News информировала, что российская ракета повредила в Киеве корпуса «Охматдета», в частности, реанимационное, операционное, онкологическое отделения. Под удар попало отделение токсикологии, где находились на диализе тяжелобольные дети.
В больнице погибли двое взрослых, еще 16 человек пострадали (из них 7 — дети).
Для справки. В Совбезе ООН сейчас председательствует страна-агрессор Россия.
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