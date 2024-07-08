Украина созывает чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за удара по «Охматдету»

Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН из-за удара российских оккупантов по украинской гражданской инфраструктуре 8 июля.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на пресс-конференции в Варшаве, трансляцию вели в YouTube Офиса президента.

«Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу», – сказал он.

Президент также рассказал, что сегодня в результате атаки РФ в Украине убиты 27 человек, более 100 получили ранения.

Одесса News информировала, что российская ракета повредила в Киеве корпуса «Охматдета», в частности, реанимационное, операционное, онкологическое отделения. Под удар попало отделение токсикологии, где находились на диализе тяжелобольные дети.

В больнице погибли двое взрослых, еще 16 человек пострадали (из них 7 — дети).

Для справки. В Совбезе ООН сейчас председательствует страна-агрессор Россия.

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