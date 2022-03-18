Российские ракеты ударили в районе Львовского аэропорта

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что сегодня утром вражеские войска обстреляли не аэропорт, хотя взрывы были слышны в этом районе.

Об этом Садовый написал в Теlegram.

«Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и будет опубликована позже», – отметил Садовый.

Он призвал быть осторожными, следовать указаниям при воздушной тревоге и не распространять фото с места обстрелов.

Cоветник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире всеукраинского марафона также сообщил, что примерно в 6.30 были взрывы во Львове. «Дым на окраине Львова. Видно возгорание». На место выехали спасатели и соответствующие структуры, добавил Денисенко.

Как информировала Одесса News, 13 марта российские агрессоры нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности на Львовщине (бывший Яворивский полигон Сухопутных войск Украины).

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