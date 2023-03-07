Враги расстреляли пленного украинца, его последними словами были: «Слава Украине!»

Россияне расстреляли пленного украинского солдата, последними словами которого были: «Слава Украине!»

В соцсетях появилось короткое видео расстрела российскими оккупантами безоружного пленного украинского солдата. Наш защитник успевает сказать: «Слава Украине» за секунду до того, как падает убитый вражеской автоматной очередью.

Видео казни пленника вызвало огромный резонанс. Украинцы и люди во всём мире восхищаются храбростью украинского воина перед лицом смерти и ужасаются жестокостью россиян.

Пользователи соцсетей и представители официальных органов власти Украины публикуют посты со словами «Героям слава!» в знак солидарности с погибшим воином.

«Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: «Слава Украине!» Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: «Герою слава! Героям слава! Украине слава!» И мы найдём убийц», – прокомментировал видео Президент Украины Владимир Зеленский.

«Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о «нацистах». Убийство попавшего в плен человека – ещё один пример этого. А ещё это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от неё», – написал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

«Ужасное видео безоружного украинского военнопленного, казнённого российскими войсками только за то, что он сказал «Слава Украине». Ещё одно доказательство геноцида в этой войне. Необходимо, чтобы главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан начал немедленное расследование этого ужасного военного преступления. Виновные должны предстать перед судом», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Где и когда снято видео, на данный момент неизвестно.

Издание «Одесса News» по этическим соображениям не публикует видео в этой новости.

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