В бою за Украину погиб учитель из Одесской области Игорь Бончев, светлая ему память

На войне с российскими захватчиками погиб 32-летний житель села Введенка Саратской громады Белгород-Днестровского района Одесской области Игорь Бончев.

Об этом сообщает «Юг.Today».

Герой погиб в Донецкой области. О его гибели стало известно 9 февраля. До этого, по словам родных, он три дня не выходил на связь.

В мирной жизни Игорь был учителем физики и физического воспитания. По словам директора школы в Введенке Ольги Мягченко, где Игорь проработал четыре года учителем, Бончев родился 1 апреля 1991 года в бывшем Тарутинском районе, но потом переехал в Введенку, где проживал с женой Натальей и двумя маленькими сыночками — семилетним Аркадием и четырёхлетним Назаром. В 2018 году Игорь Николаевич устроился на работу в местную школу, не имея на тот момент педагогического образования. Однако сразу же Игорь поступил в Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского в Одессе, где получил специальность учителя начальных классов.

Когда над Отечеством нависла угроза, сразу встал в ряды Вооружённых Сил Украины, боролся с оккупантами и верил в Победу.

Попрощались с Игорем Бончевым 14 февраля, на похороны пришло много людей.

Как сообщала Одесса News, одесский певец Максим Браславский добровольцем ушёл на фронт и геройски погиб в бою с оккупантами 8 февраля 2023 года.

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Фото: Юг.Today

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