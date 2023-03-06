В бою за Украину погиб одессит Максим Браславский, светлая ему память

Одессит Максим Браславский добровольцем ушёл на фронт и геройски погиб в бою с оккупантами 8 февраля.

Максим сменил музыку на оружие и сделал всё ради свободы Украины. Он один из первых выпускников одесского вокального ансамбля «Джельсомино», всегда интересовался историей и культурой Украины, участвовал во многих вокальных конкурсах, вместе с женой Натальей, тоже поющей, Максим много путешествовал. Влюблённые работали в шоу-программах на круизных лайнерах.

«Погиб наш красавец, наша гордость, один из первых выпускников вокального ансамбля «Джельсомино», отличный певец, патриот Максим Браславский. У него впереди была прекрасная жизнь вместе с любящими родителями и красавицей женой. Как это жутко знать, что обрываются жизни замечательных, умных, правильных ребят. Становятся сиротами не только их родные, становимся сиротами мы все», — рассказала руководительница вокального ансамбля “Джельсомино” Наталья Пушкаренко.

Тёплыми словами Максима вспоминает одноклассница Максима Валентина. Девушка говорит, что до сих пор не может прийти в себя от известия о гибели парня. Будто вчера они вместе сидели за одной партой в школе, вот вместе получали медали на выпускном, но вот этого весёлого и всегда улыбающегося отличника нет в живых и рассказывать о нём приходится в прошлом времени.

«Ты единственная гордость своих родителей. Единственный сын. Единственная надежда… Талант, голос, ум, уверенность, справедливость, патриотизм, всё хорошее, о чём можно было подумать, всё в тебе есть… было… Когда у меня будут дети, я им обязательно расскажу о тебе. Они будут знать дядю Макса, как настоящего Мужчину, Героя, Патриота, Человека, который круто изменил планы своей жизни, когда началась война, чтобы мы жили», — говорит девушка.

Друзья погибшего говорят, что Максим всегда помогал украинским военным, хоть и не афишировал этого. «Несмотря на то, где бы Максим находился, этот человек каждый месяц переводил средства на помощь пострадавшим. Благодаря Максиму мы смогли помочь многим, кто в этом очень нуждался. Он об этом не афишировал, но хочется, чтобы все знали, какое у него большое и доброе сердце», — рассказывает волонтёр Ольга.

Максима похоронили в родном селе Барабой в Одесской области 14 февраля. Защитнику было 33 года. Провести в последний путь героя пришли родственники, друзья и знакомые.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года на войне с российскими захватчиками в районе Авдеевки Донецкой области погиб житель Белгород-Днестровского района Одесской области Денис Денисюк.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Максим Браславский, Культура Овидиопольской громады, Ольга Лантинова, Екатерина Мазур/Facebook

Видео: Alternatyva

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