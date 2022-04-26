Мэр Николаева: город готовится к вторжению российских оккупантов

Власти Николаева готовятся к полномасштабному вторжению в город российских оккупантов.

Об этом в опубликованном 26 апреля интервью «Украинской правде» заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

«На сегодняшний день мы готовимся в городе Николаеве встречать врага… В марте город был оцеплен на две трети. Российские войска подошли к Южному Бугу, но наши смогли их отодвинуть. Сейчас россияне находятся в маленьком секторе между Херсонской и Николаевской областью на линии Станислав – Александровка. Мы видим, что Россия через Крым перекидывает оружие и военные ресурсы. Мы видим, что они накапливают его в Херсонской области. И да, мы ожидаем нападения или осады города Николаева», – отметил Сенкевич.

По его словам, сейчас в город свозят военную технику, которую в полях бросили отступившие российские оккупанты.

«Уже сегодня мы готовим вместе с нашими военными оборонительные сооружения. Как в окрестностях города, так и внутри. Наши коммунальные службы сейчас выполняют роль стройбата. Мы строим, заливаем, бетонируем. Кроме того, мы ещё вытаскиваем из полей российскую военную технику. Уже вытащили 38 единиц – среди них танки, пушки, машины. Всё, что не успевают селяне разобрать, мы забираем, ремонтируем и передаём ВСУ. Так что скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению», – подчеркнул Сенкевич.

Как сообщала Одесса News, российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные «отодвинули линию фронта». 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сёл на юге, оккупантов почти не осталось.

18 апреля оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибло пять человек, ещё 15 ранены. В тот же день стало известно, что артиллеристы ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов вблизи Вознесенска Николаевской области. В ночь на 19 апреля оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии. В результате обстрелов города в ночь на 21 апреля погиб один человек, двое получили ранения.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

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