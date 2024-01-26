В Одессе в результате последней ночной дроновой атаки РФ повреждены 177 квартир

В результате воздушных атак дронами-камикадзе страны-агрессора РФ в ночь с 24 на 25 января в Одессе повреждены 177 квартир в жилых домах.

Об этом 25 января сообщается на сайте горсовета.

«В результате ночных атак в Приморском и Хаджибейском районах Одессы повреждены жилые дома, выгорели складские помещения, повреждены автомобили. Есть пострадавшие, – сказано в сообщении. – По состоянию на 11.00 25 января в Хаджибейском районе города повреждения зафиксированы в двух домах (29 окон в 21 квартире). В Приморском районе зафиксированы повреждения образовательного учреждения и 156 квартир (210 окон) в 13 жилых домах. В одном из домов разрушено около 40% кровли».

На местах работают коммунальные службы и развёрнуты оперативные штабы. Также организовано питание для жителей повреждённых домов и коммунальщиков.

Департаментом здравоохранения Одесского горсовета развёрнуты мобильные пункты медицинской и психологической помощи в местах проживания людей, пострадавших в результате террористических атак РФ. Первичную медицинскую помощь и психологическую поддержку оказывают семейные врачи и психологи двух городских ЦПМСП.

Муниципальная стража обеспечивает охрану правопорядка.

Одесса News информировала, что оккупанты атаковали Одессу в ночь на 25 января беспилотниками типа Shahed двумя волнами. Силы ПВО уничтожили 10 вражеских Shahed, но были и попадания — в частично заселённую многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе, складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы, 2-этажный дом в Приморском районе. Пострадали 6 человек.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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