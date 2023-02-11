Вечером 10 февраля на юге Украины сбито 11 беспилотников «SHAHED-136»

На юге страны вечером 10 февраля сбиты одиннадцать БПЛА «SHAHED-136».

Об этом сообщает Воздушное командование «Юг».

«10 февраля, с 19.50 по 22.50, российские оккупационные войска атаковали юг страны ударными беспилотниками-камикадзе типа «Shahed-136». Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» сбито одиннадцать дронов: 4 над Одесщиной, 5 над Николаевщиной, 2 над Херсонщиной», — говорится в сообщении службы по связям с общественностью командования.

Как информировала Одесса News, по состоянию на 11.30 10 февраля противник совершил 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, «Калибр», 61 из которых была сбита силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил и других составляющих сил обороны Украины.

Фото: Воздушное командование «Юг»

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